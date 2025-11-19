Forum risorse umane, Bonacchi (Indeed): 'Ai a vantaggio di chi cerca e chi offre lavoro"

"Con lo sviluppo dell'Ai in futuro, da un lato le persone potranno scoprire opportunità lavorative, come formarsi, come prepararsi al prossimo colloquio e dall'altro le aziende potranno pubblicare annunci, avere informazioni in diretta sulla loro competition, sui dati e così via migliorando così le proprie performance". Così, Gianluca Bonacchi, Senior Talent Strategy Advisor di Indeed, alla diciassettesima edizione del Forum Risorse Umane di Comunicazione italiana, il principale appuntamento italiano per il mondo del lavoro e l'Hr Management, che quest'anno si rinnova come primo evento in Italia dedicato al People & Culture Management.