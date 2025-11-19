Forum risorse umane, Cardi (Remote): "Workflow agile per funzionare bene"

"I prodotti che sviluppiamo per l'Hr vogliono essere estremamente utilizzabili, con una user experience molto facile per ottimizzare il workflow nelle organizzazioni. Questo secondo noi è un elemento fondamentale per permettere a un'organizzazione distribuita di funzionare bene". Lo ha detto Francesco Cardi, VP Product Marketing di Remote, in occasione della diciassettesima edizione del Forum Risorse Umane di Comunicazione italiana, il principale appuntamento italiano per il mondo del lavoro e l'Hr Management, che quest'anno si rinnova come primo evento in Italia dedicato al People & Culture Management, riflettendo le trasformazioni nella società e nelle imprese.