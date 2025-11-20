Forum risorse umane, Chirichilli (Open Fiber), 'capacità di ascolto fondamentale per promuovere le persone'

"Promuovere le persone significa, prima di tutto, ascoltarle, davvero. Nel mio lavoro è una delle qualità più importanti, e in un'azienda come Open Fiber – giovane per storia e per spirito, con un'età media sotto i 39 anni – è un valore imprescindibile. Per noi ascoltare non significa soltanto raccogliere opinioni, ma dare valore a quelle voci e trasformarle in azioni concrete per guidare il cambiamento. Per questo ogni anno realizziamo una survey per tutte le persone di Open Fiber e valorizziamo il contributo di ciascuno attraverso momenti di confronto dedicati". Lo ha detto Romina Chirichilli, People & Sustainability Director di Open Fiber, in occasione della diciassettesima edizione del Forum Risorse Umane di Comunicazione italiana, il principale appuntamento italiano per il mondo del lavoro e l'Hr Management, che quest'anno si rinnova come primo evento in Italia dedicato al People & Culture Management, riflettendo le trasformazioni nella società e nelle imprese.