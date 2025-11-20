circle x black
Forum risorse umane, Colasanti (WellMakers), 'puntiamo a offrire, attrarre e fare retention di persone e talenti'

20 novembre 2025 | 14.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"All'interno del gruppo Bnp Paribas c'è un'attenzione molto forte alle persone: si va oltre il concetto tradizionale del lavoro e della remunerazione per offrire, attrarre e fare retention delle persone e dei talenti, attraverso un piano ben preciso articolato su diversi pilastri di benessere finanziario, come il supporto al reddito, il benessere fisico emotivo, il tema della mobilità, il tema ambientale e la crescita personale, attraverso la piattaforma WellMakers". Lo spiega Stefano Colasanti, Head of WellMakers by Bnp Paribas, alla diciassettesima edizione del Forum Risorse Umane di Comunicazione italiana, il principale appuntamento italiano per il mondo del lavoro e l'Hr Management, che quest'anno si rinnova come primo evento  in Italia dedicato al People & Culture Management, riflettendo le trasformazioni nella società e nelle imprese.

