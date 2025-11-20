Forum risorse umane, De Michelis (B2You), 'welfare ascolta bisogni aziendali e li traduce in formazione'

"Altroconsumo da sempre valorizza e promuove il valore delle persone, in quanto la sua mission è sempre stata informare i consumatori affinché possano fare scelte più consapevoli, supportarli e difenderne i diritti. Ma anche i dipendenti, in realtà, sono consumatori, che ogni giorno si trovano ad affrontare sfide, a fare scelte o a prendere decisioni che possono impattare sulla loro serenità e benessere. Il welfare di Altroconsumo mette a disposizione delle organizzazioni la conoscenza e l'esperienza che Altroconsumo ha raccolto in 50 anni di attività, partendo dall'ascolto dei bisogni, delle necessità e dei gap informativi della popolazione aziendale e traducendoli, poi, in percorsi formativi, che vadano a colmare questo gap o a fornire tutte le informazioni necessarie, contribuendo all'empowerment dei dipendenti dell'azienda". Sono le dichiarazioni di Benedetta De Michelis, Manager Business Development di B2You Altroconsumo, a margine della diciassettesima edizione del Forum Risorse Umane di Comunicazione italiana, il principale appuntamento italiano per il mondo del lavoro e l'Hr Management, che quest'anno si rinnova come primo evento in Italia dedicato al People & Culture Management, riflettendo le trasformazioni nella società e nelle imprese.