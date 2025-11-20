Forum risorse umane, Ferrero (Howay), 'formazione efficace solo quando diventa parte del quotidiano'

"In Howay aiutiamo l'organizzazione a far crescere le persone e con loro la cultura aziendale. Crediamo che la formazione sia efficace solo quando diventa parte del contesto del quotidiano. Per questo abbiamo creato una piattaforma che traduce e trasforma l'apprendimento in un'esperienza continua che sia semplice e su misura. Quindi, attraverso percorsi personalizzati micro contenuti e strumenti di monitoraggio, supportiamo le organizzazioni e la loro compagine di hr nel costruire ambienti in cui la curiosità e la condivisione diventano la base della co-intelligenza". Così Elisabetta Ferrero, Business Training Consultant di Howay, in occasione della diciassettesima edizione del Forum Risorse Umane di Comunicazione italiana, il principale appuntamento italiano per il mondo del lavoro e l'Hr Management, che quest'anno si rinnova come primo evento in Italia dedicato al People and Culture Management, riflettendo le trasformazioni nella società e nelle imprese.