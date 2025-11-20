Forum risorse umane, Ferrini (Canon Italia), 'seguiamo filosofia giapponese del vivere e lavorare insieme per il bene comune'

"Canon sostiene la cultura organizzativa guardando a quella che è la filosofia di questa grande multinazionale, la quale ha elaborato una filosofia aziendale che si riassume con un termine giapponese, Kyosei, un'espressione che possiamo tradurre in italiano come 'vivere e lavorare insieme per il bene comune'. Quindi Canon è una realtà aziendale che da sempre ha nel suo Dna una logica cooperativa di collaborazione con l'ecosistema con cui si collabora, che è costituito in primis dai propri collaboratori, dai partner, dai fornitori e naturalmente dai clienti finali". Lo ha detto Arianna Ferrini, Hr Director & Board Member di Canon Italia, in occasione della diciassettesima edizione del Forum Risorse Umane di Comunicazione italiana, il principale appuntamento italiano per il mondo del lavoro e l'Hr Management, che quest'anno si rinnova come primo evento in Italia dedicato al People and Culture Management, riflettendo le trasformazioni nella società e nelle imprese.