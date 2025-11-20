Forum risorse umane, Gilotta (Adequat): "Aiutiamo ad appianare differenze generazionali"

"All'interno di uno stesso spazio professionale oggi coesistono generazioni che lavorano insieme e che portano culture, esigenze, aspettative e linguaggi differenti in organizzazione. Lavoriamo con le persone affinché si sentano immerse in un contesto con il quale condividono intenti di obiettivi e significato del lavoro". A dirlo Silvia Gilotta, Ergonomist and Founder Adequat, in occasione della diciassettesima edizione del Forum Risorse Umane di Comunicazione italiana, il principale appuntamento italiano per il mondo del lavoro e l'Hr Management.