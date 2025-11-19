Forum risorse umane, Longo (CVing): "Usiamo la tecnologia, ma il cuore resta umano"

"Aiutiamo le aziende a raccontarsi e ad attrarre talenti attraverso progetti che mettano davvero al centro le persone e la loro voce. Lo facciamo con un approccio in cui la tecnologia supporta, ma il cuore resta sempre umano". È quanto affermato da Gianluca Longo, Direttore Operativo CVing, intervenendo alla diciassettesima edizione del Forum Risorse Umane di Comunicazione italiana, il principale appuntamento italiano per il mondo del lavoro e l'Hr Management, che quest'anno si rinnova come primo evento in Italia dedicato al People & Culture Management, riflettendo le trasformazioni nella società e nelle imprese.