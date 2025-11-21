Forum risorse umane, Risaro (Datapizza), 'supportiamo aziende nell'integrazione ai nei loro processi'

"Noi siamo molto fortunati perché lavoriamo sia internamente, ma anche esternamente sui nostri clienti per supportare le aziende a integrare l'intelligenza artificiale all'interno dei loro processi. La prima cosa da cui dobbiamo partire, però, sono le persone e oggi ce lo immaginiamo come upskilling e reskilling della workforce attuale delle aziende e di come questo abbia un impatto psicologico positivo sulle persone". Lo spiega Alessandro Risaro, Co-Founder Datapizza, alla diciassettesima edizione del Forum Risorse Umane di Comunicazione italiana, il principale appuntamento italiano per il mondo del lavoro e l'Hr Management, che quest'anno si rinnova come primo evento in Italia dedicato al People & Culture Management, riflettendo le trasformazioni nella società e nelle imprese.