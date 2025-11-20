circle x black
Forum risorse umane, Rizzi (Jointly), 'aziende attivino ascolto empatico verso i collaboratori'

20 novembre 2025 | 15.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Come Jointly stiamo lavorando per promuovere e valorizzare non solo le persone e il loro benessere, ma anche la cultura organizzativa. Oggi, infatti, ho parlato di wellbeing, non tanto come insieme di benefit per i dipendenti, ma come vera e propria employer experience volta a sostenere l'esperienza dei collaboratori nelle loro dimensioni di vita personale e professionale. Per fare questo sono necessari alcuni elementi. A proposito di cultura organizzativa, la testimonianza che abbiamo portato oggi è stata anche sulla cultura dell'ascolto. Non si tratta solo di fare delle survey e ogni tanto parlare con i collaboratori, ma avere aziende che attivino molti touch point di ascolto empatico e di comprensione dei bisogni dei collaboratori, per poi definire delle strategie coerenti con questi bisogni". E' quanto affermato da Francesca Rizzi, Ceo and Co-founder Jointly, intervenendo alla diciassettesima edizione del Forum Risorse Umane di Comunicazione italiana, il principale appuntamento italiano per il mondo del lavoro e l'Hr Management, che quest'anno si rinnova come primo evento  in Italia dedicato al People and Culture Management, riflettendo le trasformazioni nella società e nelle imprese.

