Forum risorse umane, Zingales (XMetaReal), 'Extended Reality per Hr ad alto impatto"

19 novembre 2025 | 19.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Supportiamo le aziende lungo tutto il processo HR attraverso le tecnologie di Extended Reality, il cappello ampio di tecnologie immersive che permettono alle aziende di innovare le proprie attività attraverso la creazione di nuove esperienze. Questo fa sì che l'HR possa finalmente ridisegnare un ruolo in cui creare esperienze ad alto impatto e significative". Con queste dichiarazioni Vittorio Zingales, Founder & CEO  XMetaReal, è intervenuto alla diciassettesima edizione del Forum Risorse Umane di Comunicazione italiana, il principale appuntamento italiano per il mondo del lavoro e l'HR Management, che quest'anno si rinnova come primo evento  in Italia dedicato al People & Culture Management, riflettendo le trasformazioni nella società e nelle imprese.

