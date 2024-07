Freedom24: come investire in azioni ed ETF da italiano

in collaborazione con: Bazoom

Investimenti di successo per tutti? Scopriamo come guadagnare in azioni e ETF sapientemente, in maniera regolata e sicura, con Freedom24. Una guida aggiornata della nota piattaforma di broker online: le sue molteplici funzioni, come usarle e le recensioni.

Che cos'è e come funziona Freedom24

La società internazionale Freedom Finance Europe Ltd, meglio conosciuta come Freedom24, è un broker online approvato dall'UE che permette ai suoi clienti di usufruire di una vasta opportunità di investimento in oltre 40.000 azioni, 1.500 ETF e 3.500 fondi delle principali borse negli Stati Uniti, in Europa e in Asia. Possiede una base dati professionale, una pratica app di trading, un'assistenza clienti disponibile in molteplici lingue e può vantare l'iscrizione di oltre 400.000 utenti.

Aprire un conto su Freedom24: facile e rapido

Chi è interessato, chi esperto, chi vuole provare l'attendibilità del sito o chi è alle prime armi può aprire un conto su Freedom24 in pochi minuti in maniera semplice e veloce.

Basta inserire i propri dati personali: servono la mail per creare una password, un documento valido di riconoscimento, il numero di telefono e la firma per approvare l'accordo dei termini e le condizioni. Una volta autenticati e registrati si può immediatamente accedere alla piattaforma per provare le sue funzionalità. Non serve un importo minimo per iniziare a fare trading di azioni, ETF, opzioni e obbligazioni. Per depositare sul conto si possono utilizzare la carta di credito/debito, Apple Pay e Google Pay, ove il denaro sarà subito disponibile, oppure tramite bonifico bancario che richiede fino a 3 giorni per l'accredito. Per il prelievo occorrono semplicemente le proprie coordinate bancarie. E' possibile fare trading con più valute.

I costi di trading su Freedom24 dipendono dal piano scelto. Ad oggi sono disponibili l'All Inclusive USD, da 0 dollari al mese, oppure lo Smart, in euro, a 0 euro al mese. E si è pronti fin da subito a creare o implementare la propria strategia di trading, costruire un portafogli a lungo termine e investire in titoli in crescita.

Conto D e tassi di deposito

Oltre alla funzione di broker di azioni, la piattaforma offre un'interessante opzione di conto di risparmio chiamata conto D. Un prodotto di investimento conservativo che propone ai suoi clienti, sul piano di risparmio giornaliero, due tassi di interesse che cambiano a seconda della valuta scelta per aprire il conto: il 3,62% di rendimento annuo se in euro, oppure il 5,34% se si apre il conto in dollari. Non vi è limite di importo, i soldi possono essere trasferiti sul conto di trading o prelevati in qualsiasi momento, è disponibile su tutti i piani tariffari e l'accredito degli interessi è giornaliero. Il trasferimento dei fondi dal conto D al conto trading è rapidissimo e l'operazione è istantanea.

È accessibile con tutti i piani e viene creato automaticamente all’apertura del conto di trading.

I vantaggi e le opinioni dei clienti

Affidabilità e serietà sono le parole chiave di Freedom24. Infatti, Freedom Finance Europe Ldt è regolato dalla Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense, dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) a Cipro ed è soggetto alla supervisione della Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) tedesca. Gestisce la Freedom Holding Corp che è quotata al Nasdaq, e utilizza la tecnologia SSL, che crittografa i dati inviati e ricevuti dal sito risultando illeggibili a terzi, per proteggere i dati dei clienti.

Un aspetto fondamentale, quello della sicurezza e della normativa, che è la base e il punto di forza della piattaforma, tanto da essere considerata uno dei più importanti agenti di borsa a livello mondiale, superando brillantemente diversi test che esaminano la sua esperienza nel fare trading finanziario, l'assistenza ai clienti, i costi e le commissioni e la protezione dei depositi.

Secondo le opinioni degli utenti, che hanno aperto un conto presso un classico broker con accesso diretto alle diverse borse valori mondiali, Freedom24 detiene basse commissioni e ampie possibilità di investimento a prezzi inferiori non solo per le azioni, ma anche per gli ETF, le obbligazioni e i fondi. Un altro punto forte del broker, che si differenzia dagli altri, è la possibilità di diversificare il portafoglio a livello mondiale, dove molti ETF e fondi chiusi non europei sono accessibili e quindi negoziabili. Si evidenzia, inoltre, la possibilità di guadagnare un alto tasso d’interesse, fino al 6,1% annuo, sui contanti non investiti depositati nel saldo del conto.

Passa brillantemente anche la prova dell'esperienza del sito web e l'app: l'azienda si presenta nella sua storia e nella sua capitalizzazione di mercato, i focus dell'offerta sono evidenziati e i punti di forza dei servizi proposti sono visibili in blocchi ben riconoscibili, fino ad arrivare alla parte dei contatti e delle domande frequenti, approfondita, semplificata e vicina al cliente. Inoltre, dispone di una serie di pratiche attività e utili per gli investitori, quali: notizie e analisi sui mercati finanziari, informazioni sui singoli strumenti e sulle società emittenti; grafici e indicatori per monitorare le oscillazioni dei prezzi e riconoscere le eventuali opportunità di investimento.