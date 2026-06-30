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Fs, Donnarumma si dimette da amministratore delegato e direttore generale﻿

Cda garantirà piena continuità governance, confermato il Piano

Stefano Antonio Donnarumma - (Ipa)
Stefano Antonio Donnarumma - (Ipa)
30 giugno 2026 | 19.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane si è riunito oggi e “ha preso atto delle dimissioni di Stefano Antonio Donnarumma dalla carica di amministratore delegato e direttore generale del gruppo”. Lo si legge in una nota del gruppo. “Il presidente Tommaso Tanzilli, a nome di tutto il consiglio, ha espresso il proprio ringraziamento a Stefano Antonio Donnarumma per il lavoro svolto alla guida del gruppo Fs Italiane, riconoscendone l’impegno, la professionalità e il contributo assicurati nel perseguimento degli obiettivi strategici dell’azienda e nello sviluppo dei principali programmi industriali”, si sottolinea.

Cda garantirà piena continuità governance, confermato il Piano

Il consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato “provvederà ad avviare le procedure previste per assicurare la piena continuità della governance e delle attività del gruppo, nel rispetto delle disposizioni statutarie e normative vigenti”, scrive la società, annunciando le dimissioni di Donnarumma. Il gruppo Fs, inoltre, “conferma il proprio impegno nella realizzazione del Piano Industriale, garantendo continuità operativa, efficienza gestionale e piena attuazione dei programmi di investimento a servizio della mobilità del Paese”.

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Fs Donnarumma Ferrovie dello Stato Italiane
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