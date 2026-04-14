Fumo: Osnato (FdI), 'allineare costi di mercato a necessità consumatori per contrastare illegalità'

"Oggi il tema centrale è il contrasto all'illegalità nel mondo dei tabacchi e della distribuzione di questi prodotti. Dobbiamo offrire alle realtà serie, come quella in cui ci troviamo oggi, la possibilità di pianificare anche sotto il profilo fiscale: ed è qui che si inserisce il ruolo della Commissione Finanze. È necessario definire un percorso e una traiettoria che permettano di offrire prodotti d'eccellenza, con costi di mercato in linea con le necessità dei consumatori". Lo ha detto il presidente della Commissione Finanze alla Camera dei deputati, Marco Osnato, partecipando oggi a Roma all'evento organizzato da Logista, principale distributore in Europa di prodotti e servizi per i punti vendita e Ipsos Doxa per la presentazione dei risultati della terza edizione di 'Prodotti da fumo e non da fumo: studio sul fenomeno dell'illegalità', su dati del 2025