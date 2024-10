G7, Leonardo Maria Del Vecchio: "Per noi fattore critico di successo è stabilire partnership con governi, istituzioni e ong"

"Per noi il fattore critico di successo è stabilire partnership con i governi, le istituzioni internazionali e locali, le Ong e le associazioni. Quando lavoriamo con i governi e con i partner giusti, possiamo avere un impatto che cambia la vita di molte persone e dell'economia. Un esempio è la collaborazione con l’Unhcr, nell’ambito della quale ci siamo assunti l’impegno di assistere 100.000 rifugiati garantendogli l’opportunità di entrare a far parte del nostro gruppo, coinvolgendoli nei processi di assunzione del personale di EssilorLuxottica, in linea con uno dei valori più importanti del nostro gruppo, l'inclusione". Ad affermarlo è Leonardo Maria Del Vecchio, il presidente della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia che oggi ha partecipato alla Riunione del G7 sullo sviluppo a Pescara alla quale hanno partecipato i ministri dello sviluppo dei paesi G7, la commissaria europea per i partenariati internazionali, i ministri dei paesi partner invitati, capi di organizzazioni internazionali e personalità del mondo imprenditoriale.

Obiettivo principale della riunione era consolidare il nuovo approccio strategico verso l’Africa promosso dall’Italia e fondato su partenariati paritari e crescita condivisa. Si è discusso di istruzione, sanità, disuguaglianze nell’accesso e distribuzione di strumenti di prevenzione, terapeutici e diagnostici. Con i rappresentanti del settore privato si sono approfondite strategie comuni per salvaguardare la salute delle popolazioni locali e la sicurezza sanitaria globale.

Del Vecchio in occasione della riunione ha sottolineato come nel mondo vi siano 2,7 miliardi di persone che vivono con problemi di vista non corretti i quali influiscono sul modo in cui questi individui imparano, lavorano e interagiscono col mondo esterno. A loro è dedicato l’operato della Onesigth EssilorLuxottica Foundation che nel mondo ad oggi ha dato accesso a cure oculistiche a quasi un miliardo di persone e donato circa 100 milioni di occhiali da vista.