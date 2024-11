G7 Turismo, Santanchè: "dialogo ci permetterà di sviluppare strategie comuni"

Riflettori ancora puntati su Firenze, sempre più 'capitale' del turismo in questi giorni, pronta ad accogliere il G7 Turismo, presieduto dal ministro del Turismo Daniela Santanchè, da domani a venerdì prossimo, dopo il Forum Internazionale del Turismo che si è concluso sabato scorso. Tutto è predisposto a Palazzo Vecchio per ricevere giovedì mattina i ministri del Turismo di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti d’America e Unione Europea oltre ai ministri di paesi outreach quali Arabia Saudita, Brasile, India, Egitto e ai rappresentanti di organizzazioni ospito come Ocse e Un Tourism (Unwto) dell’Onu.

La ministeriale del G7, per la prima volta dedicata al turismo, si preannuncia come un’occasione storica per tracciare le prospettive del settore a livello globale e punta ad elaborare una solida posizione condivisa, in un documento finale, per orientare il futuro dell’industria turistica e per rendere il settore sempre più sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale, in un contesto di rapida evoluzione delle tecnologie. Sotto la lente dei ministri delle più grandi economie mondiali saranno analizzati i temi della sostenibilità, l’inclusione e la digitalizzazione, con un focus sull’impatto dell’intelligenza artificiale.

"Siamo certi che questo G7 porterà ad una ulteriore crescita robusta e innovativa del turismo, fondamentale per le economie di molti Paesi e per il benessere delle comunità locali" ha affermato il ministro del Turismo Daniela Santanchè parlando con l'Adnkronos. "Arriviamo al G7 forti della posizione italiana e certi che il dialogo internazionale e le discussioni avviate - ha spiegato il ministro - ci permetteranno di sviluppare strategie comuni per promuovere un turismo sostenibile e inclusivo".

Al centro dei lavori sostenibilità, inclusione e digitalizzazione con focus su impatto Ia per il settore

Le priorità di lavoro individuate dalla Presidenza Italiana sono: Turismo e opportunità di sviluppo socioeconomico; capitale umano – lavoro, inclusione e competenze; Digitalizzazione e intelligenza artificiale. L’incontro darà l’opportunità di approfondire questi temi, condividendo buone pratiche già adottate e riflettendo su nuove opportunità di crescita per l’intero ecosistema turistico. L’obiettivo è rinnovare la consapevolezza sul turismo, quale motore di crescita economica e sviluppo sociale.

Al G7 turismo di Firenze partecipa una ragguardevole squadra di delegati, vi parteciperanno per il Canada il ministro del Turismo Soraya Martinez Ferrada e il vice ministro Sony Perron, per la Francia il ministro delegato per l'economia del Turismo Marina Ferrari, per la Germania Dieter Gerald Janecek, coordinatore per l’industria marittima e il turismo presso il ministero federale per gli Affari economici e il clima, e ancora per il Giappone Naoya Haraikawa commissario della Japan Tourism Agency, per il Regno Unito Robert Specterman-Green direttore Media and International, Department for Culture, Media and Sport e infine per gli Usa Alex Lasry vice segretario assistente for Travel and Tourism presso l'International Trade Administration. I lavori di Firenze prevedono inoltre la partecipazione della Unione europea con Hubert Gambs, vice direttore generale della Dg Grow - Internal Market, Industry, Entrepreneurship and Sme.

Al summit saranno presenti come nazioni ospiti per il Brasile Kamila Zardini Grafetti coordinatore generale e multilaterale del ministero del Turismo, per l’Egitto Sherif Fathi Attia ministro del Turismo e Antichità, per l’India il ministro del Turismo Suresh Gopi e per l’Arabia Saudita la principessa Haifa Al Saud, vice ministro del Turismo. Infine, per l'Un Tourism il direttore esecutivo Zoritsa Urosevic e per l’Ocse il vicesegretario generale Yoshiki Takeuchi.

Il G7 Turismo sarà un vero e proprio viaggio nel viaggio. Innanzitutto, l’evento consentirà di scoprire e valorizzare Firenze: dalla Galleria degli Uffizi, uno dei più importanti musei al mondo, che comprende il Corridoio vasariano, le collezioni di Palazzo Pitti e il Giardino di Boboli; a Palazzo Spini Feroni, importante esempio di architettura medievale in stile gotico, nonché punto di riferimento nella moda fiorentina a livello internazionale; passando anche, in occasione della cena di gala, per Palazzo Gondi, edificio monumentale da considerare patrimonio artistico nazionale, citato anche nel vincolo Unesco del centro storico.

Oltre al capoluogo toscano, verranno messi in luce anche le peculiarità e i borghi tipicamente italiani attraverso un viaggio verso Monteriggioni a bordo di un treno storico che, attraversando uno dei territori più affascinanti e suggestivi di tutto il Paese, consentirà ai delegati di godere delle bellezze paesaggistiche dell’Italia.

I lavori del G7 saranno preceduti domani da un evento collaterale (side event), nel quale si confronteranno imprenditori e manager del turismo da Andrea Bocelli a Leonardo Ferragamo, da Flavio Briatore a Rocco Forte, attesi anche il presidente dell'Ice Matteo Zoppas, il presidente di Ita Airways Antonino Turicchi e il presidente di Fs Tommaso Tanzilli, per fare il punto sulla innovazione e sugli investimenti dei maggiori marchi italiani di moda, musica, crociere, ristorazione, enogastronomia, design, industria nel comparto turistico.