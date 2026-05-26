Il Garante per la pubblicità dà ragione a Iliad nella disputa sulla nuova campagna pubblicitaria dell'operatore tlc fondato da Xavier Niel con protagonista Megan Gale. Una scelta, questa, che aveva generato una vera e propria bufera viste le contestazioni di Fastweb (che ha assorbito Vodafone Italia), secondo cui l’allora volto storico delle campagne Omnitel e Vodafone tra il 1999 e il 2008 non potrebbe essere utilizzato come nuovo testimonial Iliad in quanto rappresenterebbe un utilizzo improprio dell’immagine e della notorietà costruita negli anni dal brand Vodafone-Omnitel. Di qui l'accusa del gruppo a Iliad di aver violato sia il codice di autodisciplina della comunicazione commerciale che il codice civile. Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, scrive oggi l’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (Iap), "dichiara che le comunicazioni esaminate non sono in contrasto con il Codice di Autodisciplina".