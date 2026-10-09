circle x black
Cerca nel sito
 

Gatti (Geothema): "SandMatrix 0-4 sostenibile e conforme a decreto Cam strade"

'Incentiva il riciclo e riduce i costi’

Alberto Gatti, amministratore laboratorio Geothema - (foto Adnkronos)
Alberto Gatti, amministratore laboratorio Geothema - (foto Adnkronos)
09 ottobre 2026 | 12.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“L'obiettivo è il massimo utilizzo dell’allegato industriale no waste SandMatrix 0-4, all'interno di una miscela di conglomerato bituminoso, senza dover incrementare la percentuale di bitume e generare quindi dei costi in più. Il tema è assolutamente attuale, in quanto stiamo parlando di miscele sostenibili conformi a quanto previsto dal decreto ‘Criteri Ambientali Minimi (Cam) strade’ uscito nel dicembre 2024". Lo ha detto Alberto Gatti, amministratore laboratorio Geothema, all’evento ‘Il campo prova asfalti. Sostenibilità e materiali per le strade del futuro’, organizzato a Bologna nell'ambito di Asphaltica 2026, la manifestazione di riferimento per il settore stradale in Italia e in Europa, un appuntamento altamente specializzato che coinvolge l'intera filiera.

“I principali vantaggi - aggiunge - sono, primo, la circolarità dei materiali, e quindi sostituire una parte di aggregato naturale con questo materiale di recupero, incentivando appunto il riciclo. Secondo, come abbiamo visto dal risultato della sperimentazione, portare a un risparmio di filler all'interno della miscela, riducendo i costi sostanziali della miscela stessa di conglomerato bituminoso, in questo caso un'usura tipo B Anas con bitume modificato”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sostenibilità SandMatrix 0 4 decreto Cam strade conglomerato bituminoso
Vedi anche
Doppia tromba marina nel trapanese, le immagini impressionanti a Marsala
Viterbo, eccezionale scoperta nel Lago di Mezzano: recuperata una spada di oltre tremila anni fa - Video
Eurogruppo a Lussemburgo, strada in salita per flessibilità - Videonews
Il Papiro, la tradizione fiorentina della carta decorata a mano compie 50 anni - Video
Studenti ancora in piazza in Francia, l'atto 4 della protesta - Videonews
Meloni nelle Marche, bagno di folla ad Ascoli Piceno - Video
Pensioni, novità e adeguamento in arrivo a novembre - Video
'Ndrangheta, latitante si nascondeva in un villaggio turistico - Il video della cattura
Sanremo, Levante risponde a De Martino: "Quote rosa necessarie, è il momento di cambiare" - Video
Insinna e Cirilli diventano Totò e Charlie Chaplin, l'imitazione sorprendente a 'Tale e Quale' - Video
Legge elettorale, l'opposizione riempie l'Aula di cartelli 'Truffa' e 'Imbroglio' - Video
'Palazzo della droga' a Roma, iniziata la demolizione a Tor Sapienza - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza