Gemme (Anas): "La strada sostenibile è un nostro obiettivo"

Innovazione, recupero dei materiali e sostenibilità sono al centro della strategia di Anas per l'evoluzione delle pavimentazioni stradali. Ad Asphaltica, Claudio Andrea Gemme, Amministratore Delegato di Anas, spiega il lavoro del Centro Sperimentale di Cesano e le sperimentazioni già avviate sulla 131 Carlo Felice in Sardegna. "È impensabile, visto anche l'aumento continuo dei costi del bitume, non trovare soluzioni alternative", sottolinea Gemme, indicando nel recupero dei rifiuti e nell'impiego di materiali alternativi una delle direttrici per ridurre i costi e aumentare la sostenibilità delle infrastrutture.