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Ghiselli (Civ Inps): "L'occupazione cresce, ma non sempre i redditi"

24 giugno 2026 | 14.44
Redazione Adnkronos
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Alla presentazione del rendiconto sociale 2025 dell'Inps, il  presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Ente Roberto Ghiselli, ha sottolineato i progressi registrati dall'Istituto nella qualità dei servizi, evidenziando al tempo stesso le criticità che attraversano il Paese. Dalla diffusione del lavoro povero alle basse retribuzioni, fino alla precarietà e alle difficoltà di accesso al lavoro per giovani e donne, Ghiselli ha richiamato la necessità di rafforzare la coesione sociale e il ruolo dell'INPS come strumento di sostegno e tutela per le fasce più fragili della popolazione.

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