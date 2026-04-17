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Gic 2026: Marcantonini (Mct), 'software con operatore Merlin porta Ai nelle costruzioni'

17 aprile 2026 | 08.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'aspetto più importante di partecipare a questa sesta edizione del Gic è il riunirsi come una piccola comunità, incontrando colleghi di aziende complementari, partner e concorrenti, facendo il punto della situazione. Noi stiamo puntando molto sulla progettazione e sul software, lavorando da circa due anni sull'intelligenza artificiale. In tale contesto, abbiamo lanciato nei nostri software un operatore che abbiamo chiamato Merlin. La sua funzione è essere di supporto all'operatore centrale, che può dare suggerimenti su qualsiasi tipo di funzionamento". Lo afferma Andrea Marcantonini, amministratore unico Mct Italy, in occasione dell'edizione 2026 del Gic - Giornate italiane del calcestruzzo e degli inerti da costruzione e demolizione, la più grande mostra convegno europea dedicata a tecnologie, impianti, attrezzatura e materiali utilizzati nel ciclo di vita del calcestruzzo, in svolgimento alla fiera di Piacenza fino al 18 aprile e organizzata da Mediapoint & Exhibitions.

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