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Auto sulla folla a Lipsia, almeno due morti e diversi feriti. Arrestato il conducente

Bild: "Ha mostrato segni di squilibrio psichico"

Polizia tedesca sul luogo della tragedia a Lipsia (Afp)
Polizia tedesca sul luogo della tragedia a Lipsia (Afp)
04 maggio 2026 | 17.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ci sarebbero almeno due morti e diversi feriti a Lipsia, dove un'auto oggi, lunedì 4 maggio, ha investito la folla ad alta velocità sulla Grimmaische Straße, una zona pedonale nel centro della città. Lo riferiscono i media tedeschi che riportano le dichiarazioni del sindaco di Lipsia, Burkhard Jung.

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Il conducente del veicolo è stato catturato. Sul luogo dell'incidente sono presenti circa dieci ambulanze e i negozi nella zona pedonale sono stati chiusi. Al momento dell'arresto, il conducente avrebbe mostrato segni di squilibrio psichico, scrive la Bild secondo cui i feriti sarebbero otto.

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auto folla germania auto folla lipsia auto folla lipsia germania auto oggi folla germania
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