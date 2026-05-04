Auto sulla folla a Lipsia, almeno due morti e diversi feriti. Arrestato il conducente

Ci sarebbero almeno due morti e diversi feriti a Lipsia , dove un'auto oggi, lunedì 4 maggio, ha investito la folla ad alta velocità sulla Grimmaische Straße, una zona pedonale nel centro della città. Lo riferiscono i media tedeschi che riportano le dichiarazioni del sindaco di Lipsia, Burkhard Jung.

Il conducente del veicolo è stato catturato. Sul luogo dell'incidente sono presenti circa dieci ambulanze e i negozi nella zona pedonale sono stati chiusi. Al momento dell'arresto, il conducente avrebbe mostrato segni di squilibrio psichico, scrive la Bild secondo cui i feriti sarebbero otto.