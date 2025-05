La Commissione Europea mette nel mirino i colossi del porno online, per sospette violazioni del Dsa (Digital Services Act). Le indagini dell'esecutivo Ue su Pornhub, Stripchat, Xnxx e XVideos si concentrano, secondo quanto comunicato, sui rischi per la protezione dei minori, tra cui quelli legati all'assenza di misure efficaci di verifica dell'età.

La Commissione ha rilevato, in via preliminare, che le piattaforme non rispettano l'obbligo di mettere in campo misure "appropriate e proporzionate" per garantire un elevato livello di privacy, sicurezza e protezione per i minori, in particolare con strumenti di verifica dell'età per tutelarli dai contenuti per adulti.

I giganti della pornografia, inoltre, dovrebbero mettere in campo misure di valutazione e mitigazione del rischio per eventuali effetti negativi sui diritti del minore, sul benessere mentale e fisico degli utenti e per impedire ai minori di accedere a contenuti per adulti, in particolare tramite adeguati strumenti di verifica dell'età. Un alto funzionario Ue ha detto che non si tratta di un tentativo di censurare la pornografia: "Siamo agnostici per quanto riguarda i contenuti", ha assicurato, spiegando che il problema è assicurare sistemi di verifica dell'età che siano efficaci.

Se l'indagine appurerà che i sospetti sono fondati, il mancato rispetto di questi requisiti costituirebbe una violazione del Dsa. Parallelamente, la Commissione annuncia la revoca della designazione di Stripchat come piattaforma online di grandissima dimensione, in seguito a una richiesta di Stripchat e a una valutazione della Commissione, che ha concluso che il numero medio di utenti attivi mensili di Stripchat nell'Ue è stato inferiore alla soglia, per un periodo ininterrotto di un anno.

Gli obblighi di Stripchat in qualità di piattaforma online di grandissima dimensione cesseranno, quattro mesi dopo la revoca. Gli obblighi generali, come garantire un elevato livello di protezione dei minori sui propri servizi, restano validi. La verifica del rispetto da parte di Stripchat del Dsa spetterà all'Autorità radiotelevisiva di Cipro, dove l'azienda ha sede.

Inoltre, gli Stati membri riuniti nel Comitato europeo per i servizi digitali hanno avviato un'azione coordinata per la tutela dei minori in relazione ai contenuti pornografici sulle piattaforme più piccole. Queste piattaforme sono vigilate dai rispettivi coordinatori nazionali dei servizi digitali (Dsc) nazionali. L'azione si combina con i procedimenti da parte della Commissione nei confronti delle grandi piattaforme di contenuti per adulti, in modo che il Dsa sia applicato in modo coerente in tutta l'Ue.