Giochi, boom Casinò online: ad ottobre spesa di 251,8 milioni (+19,6%)

Un mercato in forte crescita

E’ un mercato in forte crescita quello dei giochi da casinò online ad ottobre. Nel mese appena concluso la spesa è stata infatti di 251,8 milioni di euro, valore che segna una crescita del +19,6% rispetto ai 210,5 milioni di ottobre 2023. E' quanto rileva 'Agimeg'. In aumento anche la raccolta, che con un incremento del +15,1% è passata dai 5,3 miliardi di ottobre dello scorso anno ai circa 6,1 miliardi del mese appena concluso. Leader di mercato Lottomatica, con una quota di mercato sulla spesa del 30,5%, in crescita del +8,5% rispetto ad ottobre dello scorso anno. Sul podio anche Sisal (+22,9%) e Snaitech.

Ottime performance per Betsson Group (+1,7%), Scommettendo (+7,2%), Domusbet (+8,5%), Terrybet (+9,1), Quigioco (+48,4%), Betn1 (+13,3%). In forte calo invece Pokerstars (-18,2%) e Newgioco (-75,6%).