Giochi, Brightstar Lottery ha firmato accordo per gestione Lotto in Italia fino a 2034

18 novembre 2025 | 16.24
Redazione Adnkronos
Brightstar Lottery ha annunciato oggi che la sua controllata LottoItalia ha firmato un accordo per la gestione del Lotto in Italia per i prossimi nove anni. A luglio 2025, LottoItalia, un consorzio guidato da Brightstar (all’epoca International Game Technology PLC) e composto da Allwyn, Arianna 2001 e Novomatic Italia, ha ottenuto ufficialmente l'affidamento in concessione per gestire il Lotto in Italia dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a seguito di una procedura di gara ad evidenza pubblica. Il Lotto in Italia - si ricorda in una nota - è il più grande gioco numerico a quota fissa al mondo. Brightstar (sotto le sue precedenti denominazioni societarie) detiene l’affidamento in concessione del Lotto in Italia da più di 30 anni. "Grazie a questo accordo, la Società manterrà la concessione fino a novembre 2034".

"Siamo lieti di aver finalizzato l’accordo con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e onorati di poter continuare a gestire il Gioco del Lotto in Italia, una delle lotterie più importanti a livello mondiale.", ha affermato Renato Ascoli, CEO di Brightstar Global Lottery. "Puntiamo a far crescere la raccolta del Lotto attraverso nuovi touchpoint digitali e retail, ad aumentare le vendite di iLottery e ad offrire ai giocatori italiani soluzioni digitali per iCasino, scommesse sportive e altri giochi online.”

Brightstar offre i suoi servizi a quasi 90 clienti e ai rispettivi giocatori in sei continenti. È il principale fornitore di tecnologia per 26 delle 46 giurisdizioni di lotterie negli Stati Uniti e per otto delle 10 lotterie più grandi al mondo.

