Giochi: Faggiani (Anci), 'avviato riordino per l'online, ma fermi per quello fisico'

"Nel mio intervento ho richiamato il tema del riordino del settore del gioco, che è all'ordine del giorno in quanto è stato avviato il riordino del gioco online, a distanza, ma purtroppo siamo ancora fermi nel riordino del gioco fisico, che non può più attendere e per il quale c'è la necessità che venga portato un testo, in sede di Conferenza unificata, al fine di giungere ad un'intesa che possa consentire l'emanazione del decreto legislativo di riordino del gioco fisico, cui dovrà seguire la revisione di tutte le leggi regionali in materia e dei regolamenti comunali". A dirlo all'Adnkronos Domenico Faggiani, già responsabile coordinamento nazionale Anci problematiche del gioco, componente dell'Osservatorio sul Gioco d'Azzardo, in occasione dell'evento 'In nome della Legalità. Senza regole non c'è gioco sicuro', organizzato da Codere, che opera nel settore del gioco lecito, svoltosi a Viterbo.