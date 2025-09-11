circle x black
Giochi, Lollobrigida (Ag. Dogane): "Ia e limiti più bassi per prevenzione tra i giovani"

Le nuove misure regolatorie prevedono barriera di spesa e deposito più bassi e l’uso dell’intelligenza artificiale per intercettare segnali di problematicità

11 settembre 2025 | 16.28
"I cosiddetti 'giovani adulti' avranno limiti di spesa e di deposito più bassi rispetto agli altri giocatori". Tale provvedimento pur mantenendo la possibilità di modifica, è "un primo passo significativo". Lo ha detto Mario Lollobrigida, direttore centrale Giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alla presentazione della ricerca 'Gioco responsabile e giovani Under 25', oggi in Sala Caduti di Nassirya del Senato.

Lollobrigida ha inoltre annunciato che i concessionari saranno tenuti a investire in iniziative di gioco responsabile, destinate in parte a campagne informative definite a livello governativo. Tra le innovazioni in arrivo figura l’impiego di strumenti di intelligenza artificiale per individuare precocemente comportamenti a rischio nel gioco online e attivare contatti diretti con i concessionari. La nuova gara per le concessioni del gioco online, in corso di definizione, ha annunciato Lollobrigida, introdurrà ulteriori interventi a partire dal 2026, con l’obiettivo di rafforzare la tutela dei più giovani.

