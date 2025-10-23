Giochi: Zega (Codere Italia), 'riunire istituzioni del settore per discutere su presidi di controllo'

"In Nome della Legalità è un progetto che Codere Italia porta in giro per l'Italia da oltre 15 anni. Il nostro scopo è riunire allo stesso tavolo l'amministrazione dello Stato, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, le autorità preposte ai controlli e un operatore professionale come noi di Codere Italia per parlare dei presidi di controllo sul gioco legale, trovare nuove iniziative, strumenti e mettere in marcia tutto ciò che può portare in equilibrio gli interessi di un operatore economico con quelli dello Stato di salvaguardia dell'ordine pubblico, di tutela del giocatore e anche del gettito erariale". Sono le parole di Marco Zega, direttore relazioni istituzionali Codere Italia, in occasione dell'evento 'In nome della Legalità. Senza regole non c'è gioco sicuro', organizzato da Codere, che opera nel settore del gioco lecito, a Viterbo. Un invito a condividere un modo di pensare e di comportarsi, un'idea e un approccio, ma soprattutto un impegno verso il giocatore a fornire una corretta informazione, a garantire professionalità e legalità per la tutela del gioco lecito e responsabile.