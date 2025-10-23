circle x black
Cerca nel sito
 

Giochi: Zega (Codere Italia), 'riunire istituzioni del settore per discutere su presidi di controllo'

23 ottobre 2025 | 14.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"In Nome della Legalità è un progetto che Codere Italia porta in giro per l'Italia da oltre 15 anni. Il nostro scopo è riunire allo stesso tavolo l'amministrazione dello Stato, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, le autorità preposte ai controlli e un operatore professionale come noi di Codere Italia per parlare dei presidi di controllo sul gioco legale, trovare nuove iniziative, strumenti e mettere in marcia tutto ciò che può portare in equilibrio gli interessi di un operatore economico con quelli dello Stato di salvaguardia dell'ordine pubblico, di tutela del giocatore e anche del gettito erariale". Sono le parole di Marco Zega, direttore relazioni istituzionali Codere Italia, in occasione dell'evento 'In nome della Legalità. Senza regole non c'è gioco sicuro', organizzato da Codere, che opera nel settore del gioco lecito, a Viterbo. Un invito a condividere un modo di pensare e di comportarsi, un'idea e un approccio, ma soprattutto un impegno verso il giocatore a fornire una corretta informazione, a garantire professionalità e legalità per la tutela del gioco lecito e responsabile.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"
Unicredit-Bpm, Tajani su Golden Power: "Io li avevo avvertiti" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Io sono Rosa Ricci': la videonews
Russia, Putin annuncia esercitazioni nucleari - Video
L'ultima cena di Pasolini, a 50 anni dalla morte il racconto del ristoratore - Video
Ilaria Cucchi torna al Pertini: "Qui 16 anni fa mio fratello Stefano moriva di giustizia" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di Jafar Panahi e Carolina Crescentini con ‘Mrs Playmen’: la videonews
﻿Sollima su Netflix con 'Il Mostro': "Violenza e femminicidi, un passato che risuona ancora oggi" - Video
Trump cancella l'incontro con Putin? "Non voglio perdere tempo" - Video
Mattarella a Marcinelle: "Simbolo della dignità del lavoro" - Video
Conte: "Interessato a progetto Onorato per alternativa a Meloni, sì a dialogo" - Video
Salis: "Attaccare? No, proporre politica diversa, a Genova ha funzionato" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza