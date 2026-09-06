"Noi abbiamo detto e ribadito che siamo totalmente neutrali rispetto alle operazioni" su Mps. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, a margine del Forum Teha a Cernobbio. "Avremmo già dismesso la nostra quota in Mps, poi sono partite le operazioni, adesso siamo congelati: oggi ho anche letto dichiarazioni scomposte, ma siamo assolutamente neutrali", conclude. Su Vannacci ha poi aggiunto: "In democrazia ognuno dice quello che gli pare, poi ci sono cose che si possono fare e altre irrealizzabili. Io sto cercando di fare il sovranista in modo pragmatico e negli interessi del Paese".