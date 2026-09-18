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Giorgetti: "Risparmi Pnrr" coprono l'esenzione bollo auto e moto

Il ministro dell'Economia chiarisce a Dublino che i fondi risparmiati sono ormai "soldi nazionali" e non sono più "risorse europee", quindi il governo può farne l'uso che crede

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti - Foto Adnkronos
Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti - Foto Adnkronos
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18 settembre 2026 | 14.12
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 2 minuti

Le coperture per l'esenzione nel 2027 dal bollo dei motoveicoli e delle auto di piccola cilindrata verranno in parte da "fondi del Pnrr" che lo Stato italiano ha preso in prestito dalla Commissione Europea, pagandoli, e che costituiscono dei "risparmi" non ricollocabili, essendo scaduti i termini. E di questi fondi, che sono "soldi nazionali" e non più "risorse europee", il governo e il Parlamento italiano dispongono "come meglio pare" loro. Lo afferma il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, a Dublino a margine dell'Eurogruppo e dell'Ecofin informale.

"Come dovrebbe essere noto, ma non è noto a tutti - ricorda - buona parte dei fondi del Pnrr non erano gratis. Sono loans (prestiti, ndr) pagati dal bilancio dello Stato. Sulle somme non utilizzate dei loans, che evidentemente non saranno prese dall'Europa, si liberano degli spazi di bilancio". E quelle, chiarisce, "sono le economie rispetto a progetti che sono stati realizzati e su cui sono rimasti dei risparmi. Quindi, sono soldi nazionali, mica risorse del Pnrr o risorse europee. E' una normale copertura, come tutte le coperture sul bilancio nazionale".

La Commissione Europea, continua, "dice: teoricamente uno Stato, dopo aver chiesto cento miliardi di Pnrr, poteva anche restituirne cinquanta o utilizzarne trenta, o utilizzarne settanta e restituire il restante e poi fare un uso del risparmio in chiave nazionale. Una parte di questi 2,3 miliardi sono esattamente il Pnrr non utilizzato, in virtù dei risparmi che non potevano essere ricollocati perché, come noto, è scaduto il termine per poterli ricollocare".

Per Giorgetti, quei fondi dunque non hanno più destinazione d'uso: "No - spiega - siccome non sono risorse europee. Del bilancio dello Stato ovviamente il governo, e soprattutto il Parlamento, dispone come meglio gli pare. Può abbassare le tasse, può fare spese, può anche decidere né di fare tasse né di fare spese e di portarle a miglioramento dei risultati di bilancio", conclude.

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bollo auto Ue Pnrr Giancarlo Giorgetti esenzione bollo auto
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