"Il libro porta a non considerare la realtà come qualcosa che ci accade, ma come un qualcosa che attivamente possiamo costruire. Ovviamente non siamo indistruttibili, ma possiamo allenare quello che siamo e, nei momenti di difficoltà, scoprire una forza che non pensavamo di avere". Lo ha detto Patrizia Fontana, presidente e founder di Talents in Motion, alla presentazione del suo libro intitolato 'Dai forma al tuo talento', svoltasi a Milano, presso la sede di Arca Fondi Sgr.