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Giovannini (ASviS): "Opportunità di competitività e miglioramento condizioni delle famiglie"

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15 ottobre 2026 | 13.53
Redazione Adnkronos
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La sostenibilità va declinata come una grande opportunità non solo per migliorare l'ambiente, ma anche per aumentare la competitività, creare posti di lavoro e migliorare le condizioni delle famiglie. Questa è sostenibilità: non è semplicemente energia rinnovabile, che pure ci serve. Purtroppo, come mostreremo nel rapporto che pubblicheremo il 28 ottobre, la situazione non va bene né a livello globale, né a livello europeo, né a livello italiano. C'è un rallentamento generalizzato e un peggioramento rispetto a una serie di dimensioni. Bisogna quindi fare molto di più. È un'opportunità, come dicevo, anche per la crescita economica". Lo ha detto Enrico Giovannini, Direttore scientifico ASviS, all'evento Adnkronos Q&A 'Sostenibilità, le nuove parole chiave', svoltosi a Palazzo dell'Informazione a Roma.

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