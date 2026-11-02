circle x black
Cerca nel sito
 

Giovedì a Ecomondo confronto tra Autorità di bacino ﻿

Il 5 novembre Tavola rotonda sul tema 'Costruire bacini idrografici resilienti attraverso una governance integrata', protagonisti i segretari delle Autorità distrettuali italiane

Ecomondo - (Foto ufficio stampa)
Ecomondo - (Foto ufficio stampa)
Segui Adnkronos su Google
02 novembre 2026 | 15.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un focus di approfondimento e confronto tra le Autorità di bacino distrettuali italiane sulle tematiche e le azioni più rilevanti che riguardano la gestione integrata della risorsa idrica e l’incidenza che le stesse decisioni degli enti chiamati alla pianificazione hanno nei diversi territori e nelle comunità servite. Sarà questo uno dei principali incontri che si terrà nell’ambito di Ecomondo 2026 alla Fiera di Rimini presso l’Agorà Malatesta – Environmental Monitoring (Area Hall B8 giovedì 5 novembre a partire dalle ore 10) e che vedrà protagonisti i segretari generali delle Autorità distrettuali su invito ed organizzazione da parte di Adbpo, Arera, Università Politecnica delle Marche e Comitato tecnico scientifico Ecomondo.

Nell’ambito del workshop 'Ripristinare il ciclo dell’acqua attraverso la governance di bacino: nature based solution, gestione delle crisi, prevenzione dell’inquinamento e biodiversità' si terrà la Tavola Rotonda sul tema 'Costruire bacini idrografici resilienti attraverso una governance integrata', che approfondirà il riutilizzo delle acque reflue depurate, i bilanci idrici e indicatori M0 su sistemi di monitoraggio e disponibilità della risorsa, Nature based solutions e tutela della biodiversità, siccità e Osservatori permanenti sugli utilizzi idrici, programmazioni triennali e ruolo e funzioni delle stesse Autorità distrettuali. La Tavola Rotonda sarà anticipata dall’intervento del segretario generale di Adbpo Alessandro Delpiano; Giuseppe Travia, direttore generale del Mase; Alessandro Bratti, Arera; Stefano Mariani, Ispra e Gaia Rodriguez, Utilitalia.

Di seguito, al centro del dibattito, moderato dal giornalista Andrea Gavazzoli, alcuni dei temi prioritari sulla gestione della risorsa idrica che consentiranno ai Segretari Generali di aggiornare e valorizzare le diverse esperienze maturate nelle varie aree e bacini idrografici del nostro paese: interverranno Alessandro Delpiano (Autorità di Bacino Distrettuale del Po), Gaia Checcucci (Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale), Marco Casini (Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale), Vera Corbelli (Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale), Marina Colaizzi (Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali) e Costantino Azzena (Autorità di Bacino Distrettuale della Sardegna). Info e iscrizioni all’evento sul portale di Ecomondo: ecomondo.com/it .

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
"Stiamo per morire!": l'ultimo audio del jet precipitato in Florida
Tra 'Bella Ciao' e 'Veni, vidi, free-ci', il video di Gualtieri e Mamdani per promuovere l'Opera
Aereo si schianta su una strada in Florida, il video dell'esplosione e del cratere in fiamme
Urso incontra a Londra l'omologo britannico Reynolds: "Favorevoli al rientro in Ue del Regno Unito" - Video
Nuovo reparto Monaldi, i dubbi di Federconsumatori Campania - Video
Due bombe carta esplose a Roma, il video dei danni nel palazzo di via di Casal Bruciato
Da Valentino Rossi a Sinner, gli auguri a Kimi Antonelli dei campioni italiani dello sport - Video
Kimi Antonelli campione del mondo di F1, i festeggiamenti con il team - Video
Brucia un magazzino a Trieste, morti due migranti: Vigili del Fuoco al lavoro - Video
Criminalità giovanile, operazione di polizia in tutta Italia: 644 arresti e sequestrati armi e droga - Video
News to go
E' Mantova la città più green d'Italia, Napoli all'ultimo posto
News to go
Legge ColtivaItalia, arrivano 300 milioni per rilanciare gli allevamenti bovini


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza