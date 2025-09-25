circle x black
Gis 2025, Anastasi (Inail): "Ciascun soggetto può avere ruolo proattivo nella sicurezza apparecchi"

25 settembre 2025 | 17.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Nel corso del convegno odierno abbiamo cercato di affrontare il ruolo dei vari soggetti che interagiscono nella gestione sicura di un apparecchio di sollevamento ed abbiamo evidenziato come ciascun soggetto sia esso fabbricante, utilizzatore, manutentore o datore di lavoro può effettivamente svolgere un ruolo proattivo nella gestione del mantenimento della sicurezza di un'attrezzatura di sollevamento". Lo ha detto Sara Anastasi, ingegnere ricercatore del Dipartimento innovazioni tecnologiche dell'Inail, al convegno 'Responsabilità nella gestione di un apparecchio di sollevamento: compiti e soggetti coinvolti', tenutosi nella prima giornata della decima edizione del Gis, le Giornate italiane del sollevamento, firmato Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento nei padiglioni di Piacenza Expo fino al 27 settembre. 

