circle x black
Cerca nel sito
 

Giù i prezzi per famiglie e imprese, 12 articoli per il dl Bollette: la bozza

Dal contributo straordinario da 90 euro alle misure urgenti per l'abbattimento del prezzo della bolletta del gas

Caro bollette - 123RF
Caro bollette - 123RF
12 febbraio 2026 | 19.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dal contributo straordinario da 90 euro per le famiglie beneficiarie del social bonus alle misure urgenti per l'abbattimento del prezzo della bolletta del gas per le imprese e le disposizioni per i centri dati. Sono in tutto 12 gli articoli contenuti in una bozza del dl Bollette che potrebbe approdare la prossima settimana in Cdm.

Le misure in arrivo

Tra gli altri interventi in arrivo, il contributo una tantum da 90 euro per i titolari del bonus sociale (una spesa da 315 milioni di euro); le misure per la competitività delle imprese e la decarbonizzazione; il potenziamento delle infrastrutture di interconnessione con l'estero; le misure per la concorrenza e l'integrazione dei mercati all'ingrosso del gas; quelle per la connessione alla rete degli impianti alimentati con rinnovabili; le misure per la riduzione degli oneri generali di sistema derivanti dalle bioenergie e le disposizioni per l'autorizazione e la realizzazione dei centri dati.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
decreto bollette caro bollette bollette misure decreto bollette misure bonus 90 euro bollette
Vedi anche
Milano Cortina, con oro Brignone giornata storica per lo sport italiano: le videonews dal nostro inviato
News to go
Dal Sistema Albania alla stretta sui ricongiungimenti, le norme del ddl Immigrazione
Buonfiglio: "Brignone? Prestazione che entra nella storia, italiani i migliori"
Milano Cortina, Garante: "Spostare scioperi aerei fuori dal calendario dei Giochi"
Niscemi, sopralluogo del procuratore Vella nella zona della frana - Video
News to go
Euro digitale, Eurocamera chiamata a votare due emendamenti
News to go
Rider sfruttati, inchiesta su Glovo a Milano
News to go
Dichiarazione dei redditi 2026, modello 730: le novità
News to go
Maltempo sull'Italia, oggi allerta gialla in sei Regioni
Futuro nazionale, Sasso: "Noi interlocutore serio per il centrodestra" - Video
Pistoia Capitale del Libro, Guerri: “Motore culturale della Toscana”
Territorio, Pichetto: "Con sistema di monitoraggio Sim fotografia della situazione reale" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza