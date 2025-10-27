circle x black
Cerca nel sito
 

Global Welfare Summit 2025: occasione di confronto per creare impatto e innovazione nel mondo welfare

27 ottobre 2025 | 13.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si è svolta a Villa Miani a Roma la seconda edizione del Global Welfare Summit, il principale appuntamento italiano dedicato all'evoluzione del welfare, dal tema 'eccellenze che ispirano'. La giornata ha riunito istituzioni, imprese, fondi pensione e sanitari, esperti e attori del territorio in un confronto strategico per offrire una visione integrata del welfare italiano, analizzandone il ruolo nell'ambito delle politiche industriali e del lavoro, della sostenibilità sociale, dell'educazione al welfare e dei processi di innovazione in corso, grazie al contributo dell'Osservatorio Italian Welfare, partner tecnico dell'evento. Genova, ha malore a scuola poi studentessa confida ai prof: "Un amico mi ha violentata" Discover Frosinone, bimba di 7 anni va a scuola da sola. La madre trovata morta in casa Discover Portalepercomparare.it Vivete in una di queste regioni e state cercando un montascale? Read More Skip Orrore nel Bresciano: violentata, torturata e abbandonata in strada con mani e piedi legati Discover Anna Moroni a La volta buona: "Mio figlio ha avuto un ictus, sono morta dal dolore" Discover

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video
Festa del Cinema di Roma: si chiude con Verdone, Archibugi e Lucio Corsi - Videonews dalla nostra inviata
Romigi (Neuromed): "Ora legale impatta su sonno e attenzione, e fa risparmiare pochissimo. Più utile ora solare"
Festa del Cinema di Roma, oggi è il giorno di Luc Besson con 'Dracula' - Videonews della nostra inviata
Festa del Cinema, Tinto Brass sul red carpet accolto da applausi - Video
Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"
Unicredit-Bpm, Tajani su Golden Power: "Io li avevo avvertiti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza