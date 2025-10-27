Global Welfare Summit 2025: occasione di confronto per creare impatto e innovazione nel mondo welfare

Si è svolta a Villa Miani a Roma la seconda edizione del Global Welfare Summit, il principale appuntamento italiano dedicato all'evoluzione del welfare, dal tema 'eccellenze che ispirano'. La giornata ha riunito istituzioni, imprese, fondi pensione e sanitari, esperti e attori del territorio in un confronto strategico per offrire una visione integrata del welfare italiano, analizzandone il ruolo nell'ambito delle politiche industriali e del lavoro, della sostenibilità sociale, dell'educazione al welfare e dei processi di innovazione in corso, grazie al contributo dell'Osservatorio Italian Welfare, partner tecnico dell'evento. Genova, ha malore a scuola poi studentessa confida ai prof: "Un amico mi ha violentata" Discover Frosinone, bimba di 7 anni va a scuola da sola. La madre trovata morta in casa Discover Portalepercomparare.it Vivete in una di queste regioni e state cercando un montascale? Read More Skip Orrore nel Bresciano: violentata, torturata e abbandonata in strada con mani e piedi legati Discover Anna Moroni a La volta buona: "Mio figlio ha avuto un ictus, sono morta dal dolore" Discover