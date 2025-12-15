circle x black
Cerca nel sito
 

Traffico di droga a Foggia, trovato anche un lupo chiuso in gabbia -Video

Verificate le condizioni di salute, l’animale verrà ricoverato in un centro recupero fauna selvatica dove inizierà un percorso finalizzato alla sua liberazione in natura

Il lupo trovato
Il lupo trovato
15 dicembre 2025 | 12.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si sono trovati di fronte a un esemplare di lupo selvatico in cattività all'interno di una gabbia i carabinieri della compagnia di Foggia durante l'esecuzione di uno dei 24 arresti, nell'ambito dell'operazione che ha smantellato questa mattina una rete dedita al traffico di sostanze stupefacenti (VIDEO).

L'indagine ha portato in carcere 19 persone mentre altre cinque sono state collocate ai domiciliari con braccialetto elettronico. L'uomo, destinatario di ordinanza cautelare è stato rintracciato in una zona rurale. I carabinieri forestali del Nipaaf e del Raggruppamento Carabinieri Cites, unitamente ai medici veterinari dell’Asl di Foggia, stanno verificando le condizioni di salute dell’animale, che verrà ricoverato in un centro recupero fauna selvatica, dove inizierà, dopo le cure necessarie, un percorso finalizzato alla sua liberazione in natura.

Nel corso dell’esecuzione dell’ordinanza sono state arrestate in flagranza altre due persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrati circa 53.000 euro in contanti e 900 grammi circa tra hashish e cocaina. I 24 arresti con ordinanza di custodia sono stati eseguiti in diverse aree del territorio nazionale. Devono rispondere, a vario titolo, di traffico, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
foggia news cronaca news foggia droga lupo gabbia foggia lupo gabbia
Vedi anche
News to go
Natale, Papa: "No allo shopping dopante"
News to go
Pausa pranzo, ecco quanto si può risparmiare portando il cibo da casa
News to go
Ospedali in Italia, ecco i migliori: Lombardia e Veneto conquistano il podio
News to go
Ocm Vino, via libera Ue: semplificazioni ed etichette più chiare
L'eroe di Bondi Beach, affronta il terrorista e gli strappa il fucile: il video
Chieti, branco di lupi davanti a una villetta - Video
News to go
Natale 2025, rincari di panettone e pandoro: il confronto con il 2021
News to go
E' il 2025 il secondo anno più caldo della storia
Josh O'Connor torna con 'Wake Up Dead Man': "Oggi contano più le narrazioni che i fatti" - Video
Referendum, Parodi (Anm): "Clima avvelenato, mi aspetto di tutto" - Video
News to go
Aviaria, identificato negli Usa primo caso umano al mondo di virus H5N5
News to go
Carceri, al via il Giubileo dei Detenuti


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza