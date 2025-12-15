circle x black
Fmi, Georgieva: "Brava Italia, la vostra economia un'àncora di stabilità in Europa"

La direttrice del Fondo monetario internazionale: "Nessun altro Paese in Europa sta facendo bene come voi, voglio esprimere la mia ammirazione per il vostro lavoro"

Kristalina Georgieva (Afp)
Kristalina Georgieva (Afp)
15 dicembre 2025 | 09.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

''Brava Italia'', perché ''nessun altro Paese in Europa sta facendo bene come voi'' e perché ''l'economia italiana è un'àncora di stabilità in Europa''. Lo ha detto la direttrice del Fondo monetario internazionale (Fmi) Kristalina Georgieva intervenendo alla cena della XVIII Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori d'Italia nel mondo, ieri sera a Villa Madama. ''Voglio esprimere la mia ammirazione per il vostro lavoro'', ha aggiunto rivolgendosi al vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sottolineando che sono state effettuate ''riforme che si sono rivelate molto importanti''.

''L'economia mondiale e l'economia italiana hanno dimostrato grande resilienza in un periodo di grandi turbolenze'' com'è quello che stiamo vivendo, ha affermato Georgieva. ''Vediamo un mondo che sta facendo meglio di quello che temevamo, ma peggio rispetto a quello di cui abbiamo bisogno'', ha aggiunto la direttrice del Fondo monetario internazionale, sottolineando il ''contesto caratterizzato da tensioni per i dazi e da drammatici cambiamenti geopolitici, tecnologici, demografici, climatici''.

''Credo fermamente che, data la posizione forte che ha oggi, l'Italia ha l'opportunità di guidare l'Europa per renderla più competitiva - ha detto Georgieva - Per favore fatelo, abbiamo bisogno della leadership italiana per rendere più competitiva l'Europa''.

