Ucraina-Russia, Mattarella: "Irresponsabile e inammissibile ridefinire confini con la forza"

Il presidente della Repubblica all'inaugurazione della 18esima Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori: "Permane l’aggressione russa malgrado gli sforzi negoziali in atto". Su Gaza: "Intera comunità internazionale sostenga cessate il fuoco"

15 dicembre 2025 | 11.53
Redazione Adnkronos
"Permane l’aggressione russa ai danni dell’Ucraina, con vittime e immani distruzioni, e con l’aberrante intendimento, malgrado gli sforzi negoziali in atto, di infrangere il principio del rifiuto di ridefinire con la forza gli equilibri e i confini in Europa. Azione ritenuta irresponsabile e inammissibile già oltre cinquanta anni addietro nella Conferenza di Helsinki sulla cooperazione e sicurezza nel continente". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all'inaugurazione della diciottesima Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori.

Sulla "tragedia di Gaza", ha detto ancora il capo dello Stato, "con il suo carico di sofferenza civile e il persistente alto rischio di escalation, continua a esporre il Medio Oriente a nuove lacerazioni: il raggiungimento del cessate-il-fuoco, per quanto fragile, richiede il fermo sostegno di tutta la Comunità internazionale".

