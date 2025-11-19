GNL, Cimenti (Assogasliquidi-Federchimica): "Strategico per dercabonizzazione"

"Oggi stiamo presentando un importante studio sull'impatto dell'ETS2 nel mercato del GNL. È fondamentale per la nostra associazione conoscere l'impatto che avrà sulla struttura dei costi questo tributo europeo al ETS2, e quale sarà la sua utilità per il mercato. Questa dev'essere un'opportunità per il mercato di crescere e decarbonizzarsi, e qui il nostro prodotto GNL ha un ruolo strategico perché unica soluzione disponibile". Ha dichiarato il presidente di Assogasliquidi-Federchimica, Matteo Cimenti, a margine della presentazione dello studio Bip Consulting sull'impatto long-team dell'Emissione Trading System commissionato da Assogasliquidi-Federchimica.