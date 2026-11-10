Google, il 60% dei creator non sente riconosciuto il valore del settore

Il 67% dei creator non si sente sufficientemente supportato nel dialogo con le istituzioni, il 60% ritiene che l’industria creativa non riconosca adeguatamente il proprio valore e il 71% segnala difficoltà nell’accesso a studi e infrastrutture produttive. Sono i dati presentati da Mattia Tarelli, government affairs e Public policy Manager di Google, a Nostalgia di Futuro 2026, relativamente alla ricerca “Creative Capital”, che offre uno spaccato delle sfide e delle opportunità che caratterizzano oggi l’economia dei creator. Un altro dato significativo riguarda l’evoluzione delle abitudini di consumo audiovisivo: 25,7 milioni di italiani guardano ogni mese YouTube attraverso il televisore, a conferma di una convergenza sempre più marcata tra televisione tradizionale e piattaforme digitali.

Nel corso dell'intervento, Tarelli ha inoltre illustrato le potenzialità dell’intelligenza artificiale generativa di Google, a partire da Gemini e dagli strumenti Lyria, dedicato alla musica, Nano Banana, per la generazione di immagini, e Veo, per la produzione video. Tecnologie che stanno trasformando anche l’industria cinematografica e audiovisiva italiana, aprendo nuove opportunità per la circolazione internazionale dei contenuti culturali. Oggi, infatti, il 40% delle visualizzazioni dei contenuti italiani su YouTube proviene dall’estero, un fenomeno favorito anche dagli strumenti di traduzione automatica basati sull’intelligenza artificiale.

Particolare attenzione è stata infine riservata alla sicurezza digitale e al contrasto dei deepfake. Con SynthID, Google utilizza filigrane digitali per favorire il riconoscimento dei contenuti generati dall’intelligenza artificiale: sono già oltre 180 miliardi le immagini contrassegnate, mentre si registrano più di un milione di richieste di verifica al giorno. Su YouTube, inoltre, la tecnologia Likeness Detection consente di individuare i video sintetici che riproducono senza autorizzazione le sembianze delle persone, contribuendo alla tutela dell’identità nell’ecosistema digitale.