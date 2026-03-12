circle x black
Cerca nel sito
 

Grimaldi, "Sostenibilità deve partire dal sociale, in un anno sostenuti oltre 30 progetti"

Il presidente di Alis per il Sociale è intervenuto alla quinta edizione di LetExpo

Grimaldi,
12 marzo 2026 | 17.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“La sostenibilità deve partire prima di tutto da quella sociale. Solo dopo vengono quella ambientale e quella economica: sono collegate tra loro e necessarie, ma il primo passo deve essere il sociale”. A sottolinearlo è Eugenio Grimaldi, presidente di Alis per il Sociale, intervenendo alla quinta edizione di LetExpo, la manifestazione di riferimento per il settore della logistica e dei trasporti. “L’impegno di Alis per il sociale nasce proprio con questo obiettivo: creare un ponte tra le categorie cosiddette fragili e il mondo degli imprenditori. Sono quest’ultimi che sostengono in prima persona, anche economicamente, progetti sociali concreti”.

Secondo Grimaldi, solo nell’ultimo anno sono stati centrati risultati significativi: “Parliamo di circa trenta progetti sostenuti dagli imprenditori presenti a LetExpo, iniziative che dimostrano quanto il sociale sia una componente fondamentale anche nella filiera della logistica. Questa manifestazione permette di creare relazioni tra i nostri associati e le organizzazioni che operano nel sociale. In questa edizione sono presenti circa 60 espositori che raccontano i loro progetti e le attività che portano avanti quotidianamente in tutta Italia, dal Nord al Sud”.

Si tratta spesso di realtà che svolgono attività di grande valore ma che faticano a farsi conoscere. “Queste organizzazioni fanno un lavoro nobilissimo ma non sempre riescono a entrare nei tessuti economici e sociali. Qui invece trovano spazio e visibilità e vengono sostenute da molti imprenditori”, ha aggiunto. Tra gli esempi citati da Grimaldi figurano progetti realizzati all’interno dell’ospedale pediatrico di Napoli e iniziative portate avanti con comunità impegnate nel recupero di persone con percorsi di vita complessi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sostenibilità sociale logistica trasporti
Vedi anche
News to go
Guerra in Iran, settore agroalimentare italiano in crisi
News to go
Poche donne al comando, solo il 22,4% dei posti nei governi
Iran, due droni colpiscono Dubai - Video
Maltempo a Roma, piove dentro l'aeroporto di Fiumicino: il video del terminal allagato
Corteo Giovani Palestinesi a Bologna: "No aggressione a Iran, invasione Libano e occupazione Gaza" - Video
Sigfrido Ranucci canta 'Roma, Roma' di Venditti e la dedica a Giletti: "Lui nella lobby degli juventini"
Cuccioli tra rifiuti ed escrementi in uno stabile abbandonato, il salvataggio della polizia – VIDEO
Antonello Venditti canta a sorpresa all’anteprima di ‘Notte prima degli esami 3.0’ - Video
News to go
Guerra in Medio Oriente, Confartigianato: a rischio 27,8 miliardi di export italiano
Reggio Calabria, scoperto dai carabinieri bunker nascosto in edificio in costruzione - Video
News to go
Rinnovabili, allarme Legambiente: in stallo il 70% dei progetti
Corteo 8 marzo a Milano, fantoccio di Trump bruciato vicino consolato Usa - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza