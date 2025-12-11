Gruppo FS, Piano Strategico: 18 miliardi investiti nel 2025 e più treni puntuali

Il Gruppo FS chiude il primo anno del Piano Strategico 2025–2029 con risultati rilevanti sul fronte degli investimenti, dell'ammodernamento della flotta e della qualità del servizio. E' quanto è emerso alla presentazione del Piano Strategico – Next Level all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Nel 2025 sono stati realizzati oltre 18 miliardi di euro di investimenti, circa sette dei quali consuntivati nell'ultimo anno, mentre altri 177 miliardi sono previsti fino al 2034. All'avanzamento degli interventi infrastrutturali si affianca il rinnovo del materiale rotabile e dei mezzi per il trasporto su gomma, con la consegna di 241 nuovi veicoli a ridotto impatto ambientale, tra cui il nuovo Frecciarossa 1000.