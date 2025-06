Gsd, Ronzulli: "Contribuisce a formare nuova generazione di professionisti"

Il Gruppo San Donato "deve essere visto come una parte integrante del sistema sanitario in evoluzione, che deve rispondere alle esigenze di tutti i cittadini. Gsd investe in strutture sanitarie di eccellenza, in programmi formativi di alta qualità. Non garantisce solo cure e salute, ma contribuisce a formare la nuova generazione di professionisti della salute". Lo ha detto oggi la vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, durante il suo intervento alla conferenza di presentazione del bilancio 2024 del Gruppo, in corso all’ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio di Milano.

"Come istituzioni - ha poi aggiunto Ronzulli parlando al pubblico in sala - dobbiamo lavorare per valorizzare il vostro lavoro per poter affrontare sfide future con le giuste competenze e risorse".