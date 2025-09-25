circle x black
Guida (Binance): "Legislatore attivo, ma tassazione elevata disincentiva investimenti"

25 settembre 2025 | 14.16
Nel mercato delle cripto-attività "abbiamo notato che il legislatore è stato particolarmente attivo su questo fronte e su quello della tassazione. Ovviamente mi preme ricordare che una tassazione elevata va a disincentivare il settore e gli investimenti che poi possono essere fatti". Così all'Adnkronos il ceo di Binance Italy, Gianluigi Guida. "Questo - sottolinea - va a frenare l'innovazione con le conseguenze che tutti conosciamo. Ho però fiducia che le istituzioni ascoltino queste necessità e prendano i dovuti provvedimenti affinché appunto l'innovazione venga favorita e non soffocata". "Ci sono dei rischi. Bisogna stare sempre attenti a bilanciare l'innovazione con la regolamentazione" spiega. Il mercato italiano è "interessante e attenzionato, non solo da parte di Binance ma anche da parte degli altri operatori del settore, sia nazionali che internazionali". "Lo scenario è in evoluzione – osserva Guida -. Sin dal 2022, con la costituzione della filiale italiana di Binance, abbiamo prestato molta attenzione al mercato italiano. Il team è cresciuto molto e ciò mostra sicuramente l'attenzione che abbiamo nei confronti del mercato italiano". Nel Paese si registra una crescita marcata lato retail: secondo gli ultimi dati annuali diffusi dall'OAM, a fine dicembre 2024 erano circa 1,6 milioni gli italiani che detenevano valute virtuali, per un valore complessivo di oltre 2,6 miliardi di euro, in crescita del 7% rispetto all'anno precedente.

