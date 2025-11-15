LIVE
Il fuoriclasse spagnolo affronta il canadese nel penultimo atto del Torneo dei maestri
Carlos Alcaraz torna in campo. Oggi, sabato 15 novembre, il numero uno del ranking Atp affronta Felix Auger Aliassime nella seconda semifinale delle Atp Finals a Torino. Alcaraz ha vinto il suo girone, battendo tutti gli avversari. Auger-Aliassime ha chiuso al secondo posto il suo, dopo il decisivo successo contro Zverev. Si comincia non prima delle 20:30. Chi vince affronta Jannik Sinner in finale.
Dove vedere Alcaraz-Auger Aliassime? Il match è visibile in diretta tv sui canali Sky Sport. Inoltre, èpossibile seguire l'evento in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv.
La finale di domani, domenica 16 novembre, inizierà intorno alle 18.