Nonostante caro vita e inflazione, gli italiani non rinunciano a Halloween. Le vendite di prodotti a tema crescono di oltre il 10% rispetto al 2025. Boom per dolci e caramelle (+15%), seguiti da travestimenti e zucche. A trainare gli acquisti sono soprattutto under 30 e famiglie. Intanto la produzione di zucche soffre a causa di maltempo e caldo

L'ombra del caro vita incute timore, ma non frena la voglia di festeggiare la notte più spaventosa dell'anno. Halloween si conferma ormai una ricorrenza ampiamente radicata anche in Italia, come testimoniato dall'impennata di acquisti e prenotazioni registrata negli ultimi giorni su tutto il territorio. Rispetto allo stesso periodo del 2025, quest'anno le vendite di prodotti a tema hanno visto un incremento superiore al 10%. Secondo i dati raccolti dall'Osservatorio dei supermercati Il Gigante, a spingere il carrello della spesa sono soprattutto i più piccoli e i golosi: il reparto di pasticceria e dolciumi segna il balzo più significativo, con un +15% trainato dalla forte richiesta di torte personalizzate, snack e caramelle. Non mancano poi i simboli della tradizione: cresce del 5% l'acquisto delle zucche fresche, scelte dagli italiani principalmente per intagli e decorazioni casalinghe.

Il fenomeno non si esaurisce però a tavola. Le vendite di travestimenti, trucchi e accessori vari registrano infatti un aumento del 10% su base annua, a dimostrazione di come la festività sia ormai un appuntamento fisso nel calendario delle famiglie. "Halloween – commenta Giorgio Panizza, consigliere d’amministrazione dei supermercati Il Gigante – è una ricorrenza ormai consolidata, celebrata da adulti e bambini. Anche quest’anno, nonostante una situazione economica complessiva non propriamente positiva, si avverte voglia di divertirsi e svagarsi. La fotografia generale degli acquirenti ci dice che sono soprattutto i giovani under 30 e le famiglie con bambini a prendere parte attivamente a questa festa".

Nonostante la crescita nell'acquisto di zucche fresche, soffre la produzione. Le anomalie climatiche, segnala Coldiretti Lombardia, hanno tagliato del 20% la produzione rispetto la scorsa stagione. Le temperature record e la mancanza d'acqua hanno infatti compromesso sia la fioritura delle piante sia lo sviluppo dei frutti, provocando bruciature sui raccolti. A peggiorare la situazione anche grandine e bombe d'acqua. La Lombardia conta circa 1.600 ettari coltivati a zucca, concentrati principalmente nelle zone di Mantova, Brescia, Pavia e Cremona. Sebbene la quasi totalità del raccolto resti destinata alle tavole degli italiani per uso alimentare, si registra una crescita costante per la varietà ornamentale. È proprio in questo segmento che si fa sentire l'effetto traino di Halloween, festività che da sola arriva a concentrare oltre il 90% delle vendite delle zucche da intaglio e decorazione.