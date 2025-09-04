circle x black
Heineken, per 65% giovani italiani socialità fondamentale sul lavoro

04 settembre 2025 | 13.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Per il 65,0% dei giovani italiani la socialità è fondamentale sul lavoro. E' quanto emerge dalla ricerca di Heineken Italia, condotta sui lavoratori italiani e sui dipendenti del gruppo, nell'ambito della campagna 'Together' per indagare l'importanza della socialità e del gioco di squadra sul posto di lavoro misurando quanto relazioni, collaborazione e senso di appartenenza pesino sul benessere professionale.

Dallo studio emerge che la socialità sul posto di lavoro aumenta la motivazione e la voglia di lavorare bene (36,7%), rafforza il senso di appartenenza all'azienda (34,6%) e migliora l'efficienza: i risultati si raggiungono, infatti, prima e in meno tempo (30,9%).

Tra i dipendenti di Heineken Italia l'81,5% considerano la socializzazione tra colleghi un elemento importante per raggiungere più facilmente gli obiettivi condivisi, permettendo una maggiore integrazione e condivisione. Una percezione più marcata rispetto alla media nazionale, dove il 75,2% riconosce l'effetto della socialità sulla collaborazione e il 68,4% sul benessere generale in ufficio.

