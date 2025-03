Henkel presenta con Yaskawa una soluzione combinata per l’incollaggio industriale

Leader globale nel mercato degli adesivi, dei sigillanti e dei rivestimenti funzionali, Henkel presenta oggi una soluzione innovativa che apre nuove prospettive per l’incollaggio industriale grazie alla combinazione dei sistemi di dosaggio Loctite e dei robot antropomorfi e collaborativi di Yaskawa, azienda giapponese specializzata nelle tecnologie di azionamento e nella robotica. La collaborazione tra le due aziende viene annunciata a Bologna in occasione di Mecspe 2025, fiera internazionale dedicata all'industria manifatturiera.

Coniugando le tecnologie di Henkel e Yaskawa, le imprese di ogni dimensione possono utilizzare un robot con un sistema di dosaggio per applicare adesivi, sigillanti e altri fluidi in cordoli e punti sui loro manufatti, eseguendo con la massima precisione disegni e schemi programmati. La combinazione del sistema di dosaggio volumetrico Loctite e del robot Yaskawa migliora le operazioni di incollaggio in qualsiasi tipo di processo produttivo, rendendole più rapide, efficienti e molto più precise, aumentando dunque la qualità del prodotto finito. La produzione diventa inoltre più sostenibile grazie alla possibilità di minimizzare gli sprechi di adesivo, nonché gli scarti di manufatti fuori standard. Un ulteriore vantaggio è la riduzione del contatto degli operatori con adesivi e altri fluidi, a tutela della loro salute e sicurezza.

“Gli adesivi e i sistemi di dosaggio Loctite sono già utilizzati da moltissime aziende in tanti settori. Grazie alla collaborazione con Yaskawa, siamo oggi in grado di suggerire soluzioni innovative per gestire i processi di incollaggio nello spirito dell’Industria 5.0, ovvero sfruttando la tecnologia per realizzare prodotti sempre più complessi in modo ancora più accurato ed efficiente”, afferma Nicola Catalfamo, Business Development Manager Equipment We South, Henkel Adhesive Technologies.

“Siamo entusiasti di collaborare con Henkel e mostrare come i nostri robot possano essere usati con successo non solo nei processi di saldatura, handling e packaging, ma anche nelle operazioni di incollaggio dove è richiesta rapidità, altissima precisione ed efficienza. Questo testimonia la grande versatilità delle soluzioni Yaskawa”, aggiunge Fausto Chiri, Sales Director Robotic Division Yaskawa Italia.

I sistemi di dosaggio Loctite possono essere integrati sia con robot antropomorfi, come il Motoman GP12 a 6 assi di Yaskawa che i visitatori di Mecspe 2025 possono vedere in azione allo stand Henkel (B100, pad. 26), sia con i modelli collaborativi, come l’HC20DT che sarà installato presso lo Showroom & Training Center della sede Henkel di Milano